Abuelo de niña que murió al caer de crucero acepta declararse culpable

Menos de una semana después, se abrió a CBS This Morning sobre la tragedia. Anello declaró que sostenía a su nieta contra una baranda junto a lo que él pensaba que era un banco de ventanas cerradas en un área de juegos infantiles del barco de la empresa Royal Caribbean. “Recuerdo haber intentado encontrarla en el suelo y la vi caer. Me quedé incrédulo”, contó Anello a CBS. “Y yo estaba como ‘Oh, Dios mío’. Y creo que por un tiempo me quedé en estado de shock y me quedé inmovil”.