Familia de Odessa pide ayuda para contribuir a un programa que salva vidas

Edward Moss, quien sufría de demencia, era un hombre fuerte y que amaba a sus seres queridos. Así lo describe su familia que ha decidido honrar a este hombre creando una pagina de Go Fund Me, que beneficiaría al programa Lifesaver, ellos aseguran que lo hacen porque no quieren que otras familias vivan el sufrimiento de perder a un ser querido en las circunstancias en la que ellos perdieron a su padre.