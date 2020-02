La mayoría de los estadounidenses necesitarán un nuevo documento para viajar a partir de octubre

Cerca de dos tercios de las licencias de conducir estatales de EE.UU. no cumplen con una ley de seguridad posterior al 11 de septiembre de 2001 (9/11), que entrará en vigencia el 1 de octubre. Aquellos que no tengan ese requisito no podrán volar si no cuentan con otras formas de identificación REAL ID que estén de acuerdo a la ley.