La hija de Niurka, Romina, lució cuerpazo tras bajar 24 libras

La artista también habló de otros "arreglitos" que se ha realizado en el pasado, "Yo me operé las bubis hace cuatro años, la verdad es lo único que me he hecho. Cada quien hace lo que quiere con su cuerpo y ahora ya me las quiero quitar. Es que siento que ya bajé de peso y ya están muy grandes. Entonces, ya me las quiero quitar, me duele la espalda, cosillas así, ¿no?, pero… el proceso de la pérdida de peso fue natural, fue de paciencia, de cerrar la boca y pues, hacerlo por mí".