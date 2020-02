Ricky Martin: niño ofrece sus ahorros para que su madre con cáncer pueda conocer al cantante

ODESSA, Texas (KTLE) - (NOTA: AL ROJO VIVO) Un pequeño de 8 años gastó todos sus ahorros para que su mamá, quien padece cáncer, conozca a Ricky Martin. La historia de Thiago se viralizó, pues al enterarse que un canal de televisión sortearía una convivencia con el cantante puertorriqueño, sin embargo, no pudo participar por su edad y el dinero tampoco alcanzó. El niño escribió una carta pidiendo ayuda: “Hola, soy Thiago. Tengo 8 años. Traje un regalo rico que compré con mis ahorros. Así lo disfruten, lo único que pido para mi mami es que conozca a Ricky Martin. No puedo participar porque soy niño pequeño, no llego con mis ahorros para comprarle la entrada”, escribió el niño.