Charlie Morton, arrepentido de robo de señas de los Astros

"Estaba consciente de los golpes. Podías oírlos. Estando en el dugout, podías hacerlo. No sé cuándo me vino a la mente, pero sabía que estaba pasando. Personalmente, me arrepiento de no haber hecho más para detenerlo. No sé qué repercusiones habría tenido", detalló el lanzador de 36 años para el Tampa Bay Times.