Última película de Edith González se estrenará el próximo mes de marzo

View this post on Instagram

Proud to announce my upcoming film 🎥 Cherry on top my brother @oscarganem is in it too !!🍒🍿 #unsentimientohonestoenelcalabozodelolvido #comingsoon #film #Mexico #cine #BlanaGuerra #OfeliaMedina #ManuelOjeda #AngelicaAragon #LuisFelipeTovar #LorenaVelazquez #EdithGonzalez #MaribelFernandez #OscarGanem #JoaquinChable #GreciaMonroc #HugoStiglitz