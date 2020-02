Gaby Spanic sufre accidente al destrozar el estudio en pleno programa

View this post on Instagram

Gracias de ❣️@consecuenciasconjoe la producción @montseyjoetv y a @montserrat33 por tan bello programa, que sale este lunes 27 a las 9.30 de la noche por #unicable , tuve una fractura de la mano , pero me la pase increíble, gracias a ustedes por sus flores , cariño, y apoyo! No se pierdan este maravilloso programa! Me la pase muy bien! Gracias Yolanda , Monserrat , las amo a tiempo! Total!