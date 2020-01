Vanessa Bryant, esposa de Kobe, “no puede terminar una frase sin ponerse a llorar”

La revista People ha contactado con una fuente del entorno de la familia que asegura que Vanessa Bryant está totalmente “destrozada” y “apenas puede mantener la compostura” mientras no para de recibir las condolencias de amigos y conocidos. “Ni siquiera puede terminar una frase sin ponerse a llorar, pero está esforzándose mucho para no desmoronarse y mantenerse fuerte para sus hijas”, explica. “Está apoyándose en su fe y tiene un buen círculo de apoyo”, añade, dando a entender que no la están dejando sola en ningún momento mientras se muestra entera ante sus pequeñas.