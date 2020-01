ICE enviará agentes al Super Bowl LIV en Miami para “cazar predadores sexuales y confiscar piratería”

Primero, recuerde que tiene derecho a guardar silencio: hablar puede brindar a las autoridades evidencia en su contra. Segundo, tiene derecho a hablar con un abogado, aunque tendrá que ser privado pues no existen defensores públicos para este ramo. Una buena manera de estar preparado es guardar el número de teléfono en su libreta de contactos. Tercero, no firme nada hasta no consultar a un experto y no se resista si intentan arrestarlo.