“Gotcha Predators”: el grupo que busca capturar depredadores sexuales

"Después de hablar con la unidad de investigación que ha estado en contacto con "Gotcha Predators", me informaron que nosotros no trabajamos con ellos. Los investigadores advirtieron a los miembros involucrados a este grupo los distintos peligros a los cuales están sometidos al realizar este tipo de investigaciones por su cuenta. Mientras que alentamos al público en general a contactar a las autoridades en caso de sospecha de alguna actividad criminal, no los alentamos a tomar acciones por su cuenta y ponerse en riesgo".