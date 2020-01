Alejandro Fernández no busca dinero en la demanda contra su imitador, asegura su abogado

“Nosotros lo que estamos pidiendo es que deje de utilizar el nombre de ‘El Simi Potrillo’ para explotar y beneficiarse económicamente. Esa situación puede llegar a afectar la imagen del señor Alejandro Fernández, no es una situación económica personal en contra suya”, dijo Gutiérrez. Además explicó que cuenta con pruebas fehacientes de las presentaciones y los cobros que hace el imitador, mismas que oscilan entre mil y dos mil dólares. Y aseguró que están al tanto de las declaraciones donde Emanuel asegura: “Si él (Alejandro Fernández) me lo pide, como es alguien a quien admiro tanto y respeto, sí lo dejaría de hacer”. Sin embargo, destaca que no es la posición de Alejandro, pues no hay necesidad de que deje de imitarlo, sólo le piden que se presente con otro nombre.