CASA of West Texas pide ayuda para continuar su misión

“No me di cuenta de la cantidad de niños adoptivos en esta área. No sabía que era tan grande. Supongo que realmente no lo sabía y no veía Midland como una gran ciudad ni nada, pero hay muchos niños que necesitan ayuda ”, dijo Galindo. Según Stalder, CASA del oeste de Texas no puede asumir ningún caso nuevo debido a la falta de voluntarios en el Permian Basin, por lo que necesitan la ayuda de la comunidad para cuidar a los niños locales en situaciones estresantes.