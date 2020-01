Saunders, sobre Canelo: “No se pueden poner todos los huevos en la misma cesta”

"Todos hemos hablado de ciertas peleas, no es algo nuevo para mí. Cuando eso ocurre hablo con mi equipo, pero obviamente todos los rumores vienen del lado de Canelo. Nosotros estamos dispuestos y felices de sentarnos y acordar un combate. No estoy entrenando todos los días, pero si ellos (el equipo del mexicano) me avisan con tres semanas de antelación, tomaré ese duelo. Necesito una fecha, no quiero estar esperando a nadie. Si no es el 2 de mayo, entonces necesito otra fecha antes. No se pueden poner todos los huevos en la misma cesta, porque nunca sabes lo que va a pasar", apuntó.