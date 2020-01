McGregor, sobre su regreso a la UFC: “No lo hago por dinero”

Sobre el duelo de este sábado, el irlandés se mostró muy confiado. “Estoy en mi mejor momento cuando debo hacerlo y lo hago. El entrenamiento ha sido fenomenal. En esta ocasión no he bebido nada desde hacer tres o cuatro meses. Antes de la pelea contra Khabib estuve bebiendo hasta la semana anterior. No sabía lo que hacía, simplemente no quería estar viviendo la vida que debería vivir, eso es todo. Ahora estoy en un gran lugar y he cometido errores, pero he sido lo suficientemente hombre para admitirlos y corregirlos”, afirmó. Por último, McGregor quiso dedicarle unas palabras a Cerrone. Su combate era una deuda. “Dije que pelearía con él (le retó a través de un tuit). Teníamos una historia y era una buena pelea para los aficionados. A mi me emociona. Va a ser una buena noche. Voy a brillar y crear magia en el octágono como lo he hecho muchas veces. Será algo especial”, concluyó.