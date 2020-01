Hoy Lunes estaremos bajo un clima cálido y ventoso.

MIDLAND, Texas (KTLE) - Para comenzar la semana laboral las máximas temperaturas subirán por encima de las temperaturas promedio para esta época del año alcanzando los 70 grados através de la región. Habrá un poco de brisa con vientos: S 10-20 mph. Pero tambien se esperán fuertes rafagas de viento para el Oeste de las montañas Guadalupe y sureste del estado de New Mexico con advertencia de incendios forestales. Recuerde de no quemar basura al aíre libre, no tirar colillas de cigarros, ni generar actividades de produzcan chispas. Para lo más sobresaliente del clima local sintonice Su Noticiero Telemundo 20.