Robert Kraft: Quiero a Tom Brady en Patriots o en el retiro

Pero con las recientes palabras de Brady, quien aseguró que la posibilidad de despedirse de la NFL es lejana, ahora New England debe pujar fuerte para que el pasador siga en el equipo y la situación no será tan sencilla; recientes reportes detallan que para 2020, el egresado de Michigan no tiene la intención de tener un sueldo amigable con el tope salarial de Patriots.