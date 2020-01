Exclusiva: Adamari López y Oprah Winfrey tienen emotivo encuentro

“En el 2020 he decidido que quiero mejorar mucho más la salud, este año quiero estar todavía mejor que en el año pasado. Quiero dedicarle más tiempo a estar consciente de lo importante que es alimentarme bien, de hacer ejercicio, de poder disfrutar con Alaïa, y he decidido entrar en un plan de alimentación donde pueda incluir muchas más cosas sanas, más cosas saludables para mi cuerpo en lugar de comer sin pensar lo que me estoy comiendo”, afirmó la estrella de televisión, quien siempre ha manifestado su deseo para sentirse mejor para ella misma, y no para satisfacer a las personas que piensan que debería perder peso.