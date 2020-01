Inicia el año Atlas presentando tres refuerzos

No es presión, es un reto, un desafío que la gente se ilusione conmigo, me llena de confianza para poder devolverle ese cariño y afecto que tan pronto me lo dieron, espero poder demostrarlo partido a partido y darle una alegría a la gente”, sentenció. Por último, Javier Abella sabe que la competencia en la lateral por derecha con Ismael Govea será dura, no obstante, no dará tregua en busca de un lugar en el once. “Llegó a una posición donde está Govea que es un gran jugador, seleccionado nacional, pero la competencia es muy buena, nos ayudaremos a subir el nivel y tener esa posición bien, al final si el entrenador me quiere de portero, ahí juego, donde más cómodo estoy es de lateral derecho, pero he jugado por izquierda e incluso de central, vengo para aportar, apoyar a los jóvenes, dar los consejos que pueda dar, aportarles algo a ellos y aprender de mis compañeros para sumar en todo”, finalizó.