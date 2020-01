Fallece David Stern, antiguo comisionado de la NBA

“Sin David Stern la NBA no sería lo que es hoy en día. Lideró la competición en tiempos turbulentos e hizo crecer la Liga hacia un fenómeno internacional, creando oportunidades que poca gente hubiera podido imaginar antes. Su visión y liderazgo me dieron la visión global que me permitió tener éxito. David sentía un profundo amor por el baloncesto y demandaba la excelencia de quienes estaban a su alrededor; y le admiro profundamente por eso. Yo no sería quien soy de no ser por él”, pudo expresar Jordan y se hizo eco el periodista Shams Charania (The Athletic).