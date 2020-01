Trump despliega más tropas en Medio Oriente después del ataque a la embajada de EE. UU.

Al anunciar el nuevo despliegue, el Secretario de Defensa Mark Esper no dijo específicamente hacia dónde se dirigiría el batallón de infantería de la 82 División Aerotransportada del Ejército en Fort Bragg, Carolina del Norte. Pero un funcionario estadounidense le dice a The Associated Press que irán a Kuwait y que eventualmente se enviará una brigada completa de aproximadamente 4,000 soldados.