Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez: Del altar a la corte

Galván dijo en una entrevista: “Aquí todo el mundo me pisoteó, yo era la mala del cuento, y yo tuve ir pidiendo…o sea tocando puertas, pidiendo ayuda”. Otra cosa que dejó claro fue que no tiene ningún tipo de miedo, “Yo no le debo nada a nadie. Yo no tengo porque sentir vergüenza, ni miedo. Yo voy a entrar ahí (tribunal) con la cara bien en alto y con una sonrisa porque yo no tengo miedo a ese juicio para nada”.