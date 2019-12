Policía de Monahans arrestado por tener relaciones sexuales con un estudiante de 17 años de Andrews HS

La ley legal de violación de Texas se viola cuando una persona tiene relaciones sexuales consensuadas con una persona menor de 17 años. Si bien no existe una exención cercana en cuanto a la edad, existen defensas cuando el delincuente no era más de 3 años mayor que la víctima y del sexo opuesto. Las relaciones sexuales entre un empleado de una escuela y un estudiante también están prohibidas, a menos que estén casadas, y no se especifica la edad de consentimiento en esta ley.