Canelo Álvarez renuncia al Mundial WBO del semipesado

MIDLAND, Texas (KTLE) - Saúl 'Canelo' Álvarez (53-1-2, 36 KO) ya no es campeón mundial del peso semipesado. El mexicano levantó el cetro de la Organización Mundial de Boxeo de esa categoría el pasado 1 de noviembre al derrotar a Sergey Kovalev. Así, se convertía en campeón en su cuarta división (en la WBA con un interinato) y reinaba en tres categorías a la vez. Esa situación hacía presagiar lo que finalmente ha sucedido, y es que era imposible que mantuviese todos los cinturones por más tiempo. Tras pensar sus próximos pasos, queda claro que el semipesado no será el camino que continúe Canelo, por ahora, y deja vacante el título al no poder cumplir con las obligaciones que conlleva.